Murió presunto integrante del Clan del Golfo en combates con el Ejército en el sur de Córdoba

Tropas del Batallón de Infantería N.° 33 Batalla de Junín, orgánicas de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, habrían sostenido combates contra el grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo, los cuales dejaron como saldo la muerte de un presunto integrante de la subestructura Fernando Oquendo Estrada y la incautación de material de guerra.

La operación se habría adelantado recientemente en la vereda La Esmeralda, municipio de Tierralta, Córdoba.

“En el lugar los soldados realizaban presencia y labores de reconocimiento cuando se presentó la acción militar contra la subestructura, lo que dejó como resultado la muerte de este sujeto”, se informó por parte de las fuerzas militares, en cabeza del brigadier General Eduardo Alberto Arias.

“Al hombre le fue hallado en su poder un fusil calibre 7.62 mm, 136 cartuchos, un brazalete alusivo al Ejército Gaitanista de Colombia, proveedores, un chaleco y un portafusil”, se indicó por parte del Ejército Nacional.

Según lo establecido, “este material presuntamente sería utilizado para llevar a cabo acciones criminales en contra de los pobladores que residen en el sector y miembros de la Fuerza Pública que despliegan operaciones contundentes para combatir las capacidades de este grupo ilegal”.

Los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para la realización de los actos urgentes y continuar con los respectivos procesos judiciales.

