Ocho municipios están en máxima alerta por vientos huracanados en Córdoba.

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), advirtió que ocho de los 30 municipios del departamento de Córdoba están en máxima alerta por vientos huracanados, los cuales han dejado a varias familias sin techo, especialmente en la zona rural.

“Se reportan condiciones y probabilidad de fuertes vientos en los municipios de Montería, Moñitos, Chinú, Santa Cruz de Lorica, San Bernardo del Viento, Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Uré”, informó la autoridad ambiental.

Asimismo, advirtió que “para el departamento de Córdoba se esperan lluvias más intensas o abundantes, acompañadas posiblemente de descargas eléctricas”.

Según los pronósticos, las fuertes lluvias e intensos vientos se extenderían hasta el 30 de noviembre del año 2025.

Recomendaciones:

* No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podría ser objeto de descargas.

* Asegurar techos, cubiertas y estructuras livianas para reducir vulnerabilidad ante ráfagas de viento.

* Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

* Mantener limpios canales, alcantarillas y sistemas de evacuación de aguas lluvias, garantizando su capacidad hidráulica.

* Reforzar la vigilancia en áreas propensas a inundaciones y activar planes de contingencia municipales.

* Evitar refugiarse bajo árboles, estructuras metálicas o inestables durante tormentas eléctricas.

Alertas específicas por lluvias y fuertes vientos:

“Alerta puntual en el municipio de Puerto Libertador: por precipitación (por evento de lluvia extrema), dado que se registran altos valores en los datos de lluvia y ráfagas de viento. (Según datos de la estación Puente Río San Pedro - Puerto Libertador (SAT_CVS_006)”, detalló la CVS.

“Alerta persistente en el municipio de Tierralta: por precipitación (lluvias intensas o lluvias consecutivas), dado que se han superado las condiciones de acumulación importante de agua o fuertes eventos de lluvia durante los últimos 3 días. (Según datos de las estaciones: Batata (SAT_CVS_003), Saltillo del Loto (SAT_CVS_020); San Clemente (SAT_CVS_001)”, destacó.

“Alerta persistente en el municipio de Santa Cruz de Lorica: por precipitación (lluvias intensas), dado que se han superado las condiciones de acumulación importante de agua lluvia en los últimos 3 días. (Según datos de la estación: Cotocá Arriba (SAT_CVS_012)”, concluyó la autoridad ambiental.