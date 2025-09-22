Obrero colombiano, en coma inducido y con el 90% de quemaduras en su cuerpo por explosión en España. Foto: Gustavo Valiente/Europa Press via Getty Images / Europa Press News- Proporcionada por su familia

Julián Alberto Ortiz llegó a Madrid en 2022 y desde entonces se dedica a labores de construcción.

El pasado sábado 13 de septiembre, Ortiz se encontraba en el edificio de Vallecas haciendo una remodelación en una vivienda cuando se registró una fuerte explosión.

Desde entonces, el padre de 3 hijos, está ingresado en el hospital Universitario la Paz con el 90% de quemaduras en su cuerpo.

Las directivas del centro médico han tenido que contactar con su familia en Colombia, pues su estado es crítico.

A pesar de su condición económica, la hermana y el hijo mayor del obrero caleño están recolectando fondos para poder acompañarlo en su proceso.