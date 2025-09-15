Apareció un segundo cadáver tras la explosión en Madrid que mató a un colombiano de 52 años

La Policía encontró un segundo cadáver bajo los escombros de un bar de Vallecas, un barrio obrero del sureste de Madrid, donde el pasado sábado se registró una explosión que también provocó la muerte de un ciudadano colombiano de 52 años.

Fuentes de la embajada y el consulado de Colombia en Madrid informaron a EFE de la nacionalidad del primer fallecido.

La aparición del segundo cadáver se produjo después de la reactivación de la búsqueda para encontrar otro posible cuerpo, informaron a EFE fuentes policiales, que indicaron que se intentaba encontrar a un joven, también de nacionalidad colombiana.

El hombre de 52 años, del que no han trascendido más detalles que su nacionalidad, murió el sábado 13 de septiembre, en el incidente, en el que también hubo al menos 25 heridos, tres de ellos en estado grave, aunque su cuerpo no fue ubicado hasta la madrugada del domingo 14 de septiembre, por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ya que estaba sepultado bajo más de un metro de arena y escombros del edificio.

El hallazgo del cuerpo se produjo después de que los bomberos y la unidad canina de la Policía Nacional realizaran una nueva búsqueda entre los escombros de la explosión, que tuvo su origen en el bar ‘Mis Tesoros’, situado en ese edifico.

Los bomberos reanudaron sus labores después de que los familiares de la víctima no lo localizaran a lo largo de la tarde-noche del sábado.

La explosión fue causada por una “concentración de gases” y afectó a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según explicaron fuentes de la investigación.

