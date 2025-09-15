Hombre que murió en explosión de un bar de Madrid era colombiano, afirma la Embajada

El hombre de 52 años fallecido en la explosión registrada el pasado sábado en un bar de Vallecas, un barrio obrero del sureste de Madrid, era colombiano, según informaron a EFE fuentes de la embajada y el consulado de Colombia en Madrid.

El colombiano, del que no han proporcionado más detalles, murió el sábado en el incidente, en el que también hubo al menos 25 heridos, tres de ellos en estado grave, aunque su cuerpo no fue ubicado hasta la madrugada del domingo por los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ya que estaba sepultado bajo más de un metro de arena y escombros del edificio.

El hallazgo del cuerpo se produjo después de que los bomberos y la unidad canina de la Policía Nacional realizaran una nueva búsqueda entre los escombros de la explosión, que tuvo su origen en el bar ‘Mis Tesoros’, situado en ese edifico.

Los bomberos reanudaron sus labores después de que los familiares de la víctima no le localizaran a lo largo de la tarde-noche del sábado.

La explosión fue causada por una “concentración de gases” y afectó a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según explicaron fuentes de la investigación.

