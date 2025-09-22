Viktor Gyokeres ganó el trofeo Gerd Muller a máximo goleador de la temporada

Viktor Gyokeres con el Sporting de Portugal en abril de 2025. FOTO: Maciej Rogowski/Eurasia Sport Images/Getty Images / Eurasia Sport Images

La polaca Ewa Pajor, delantera del Barcelona, y el sueco Viktor Gyokeres, atacante actual del Arsenal y exjugador del Sporting de Lisboa, han sido galardonados con el trofeo Gerd Müller a los máximos goleadores de la temporada 2024/25 dentro de la gala del Balón de Oro 2025.

El portugués Luis Figo, exjugador de equipos como el Barcelona y el Real Madrid, entre otros, fue el encargado de anunciar el premio a ambos futbolistas.

Pajor, máxima artillera de la Liga Femenina de España, indicó que el premio se lo debe a sus compañeras porque “es un trofeo para el equipo” y les dijo: “Cada día que juego con ustedes me hago mejor jugadora, es un privilegio compartir esto con vosotras, me hacen una mejor jugadora y mejor mujer”.

“Este año ha sido muy especial con el club y con la selección, porque también nos clasificamos por primera vez para la Eurocopa”, añadió la polaca, quien aseguró que adora el fútbol y quiere “hacer crecer el fútbol femenino inspirando a jóvenes para que puedan jugar en grandes estadios y pasar en la televisión”.

Gyokeres reconoció que para él fue una temporada “estupenda” en la que pudo ganar la Liga y la Copa de Portugal y que desde pequeño lo que quería era marcar goles. Apuntó que recibir este premio es “todo un honor”.

