Abren nueva convocatoria de auxilio para el pago de arriendo en Bogotá

La Secretaría del Hábitat de Bogotá abrirá la primera convocatoria del programa Arrendamiento Temporal Solidario, que otorgará un auxilio económico mensual de hasta 882.570 pesos durante seis meses, a hogares en condiciones específicas de vulnerabilidad que se postulen y resulten seleccionadas.

La convocatoria se abrirá el lunes 29 de septiembre a las 8:00 a.m., y se cerrará el martes 30 de septiembre a las 4:00 p.m. El único canal de inscripción será el formulario que se habilitará en la página web: www.habitatbogota.gov.co.

Así las cosas, la Secretaría asignará 120 subsidios a cinco grupos poblacionales, para un total de 600 subsidios por entregar en esta primera convocatoria. Dichos grupos son:

Víctimas del conflicto armado.

Personas en condición de discapacidad. Víctimas de emergencias o desastres durante los últimos 5 años. Mujeres cuidadoras cabeza de hogar. Recuperadores de residuos reciclables.

Requisitos:

Ingresos iguales o inferiores a $1.423.500 (1 SMMLV).

Tener un contrato de arrendamiento vigente, un recibo de servicios públicos y el soporte de ingresos.

Contar con el documento que acredite la condición de grupo poblacional (RUV, certificado médico, RURO, Idiger, etc.)

¿Debo enviar los documentos de postulación por correo electrónico o llevarlos a algún lugar?

La postulación solo se recibirá por medio de la página web: www.habitatbogotá.gov.co.

¿Si no tengo acceso a internet, cómo puedo inscribirme?

Si no cuenta con conexión a internet, puede comunicarse por los canales habituales de atención de la entidad o acercarse a un SúperCADE para recibir la información.

Quien me arrienda el lugar no quiere que hacer contrato, ¿puedo postularme?

No. La presentación de los documentos es requisito para recibir el subsidio.

Si me postulo, ¿ya tengo asegurado el subsidio?

No. La postulación no garantiza la asignación del subsidio. Los resultados dependen de la verificación de documentos, visitas de campo y los criterios de priorización establecidos.