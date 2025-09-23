“Acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú”: Shakira

Escuela Pies Descalzos de Shakira en Tibú, Norte de Santander. / Foto: @Shakira en Instagram.

Norte de Santander

A través de sus redes sociales, Shakira confirmó que la construcción del colegio Pies Descalzos en la región del Catatumbo, ya culminó.

“Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia” dijo la colombiana.

“Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas” agregó la barranquillera, quien le apuesta a la educación en varias regiones del país.

“Nuestro equipo en Pies Descalzos y yo seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas más remotas y desafiantes de mi país“.

Es de resaltar que la infraestructura está diseñada para recibir a 1.200 niños, niñas y adolescentes de la región del Catatumbo.

Colegio Pies Descalzos en Tibú. / Foto: @Shakira en Instagram. Ampliar

Por su parte, el Ministerio de Educación indicó que el proyecto desarrollado en la región del Catatumbo y que contó con el apoyo del gobierno nacional, la Fundación Howard G. Buffett, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Tibú, “que contó con la inversión de $11.521 millones del Gobierno Nacional y de $9.814 millones de la Fundación Pies Descalzos, para ser concebido como un Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural, se convertirá en un espacio de aprendizaje y desarrollo que beneficiará a más de 1.200 estudiantes por año y sus familias en esta región históricamente golpeada por el conflicto”.

Una infraestructura diseñada con “34 aulas, además de laboratorios de física y química, biblioteca, sala de bilingüismo, aula de tecnología, aula múltiple-comedor, talleres de artes y música, y espacios polivalentes. También dispondrá de una amplia zona deportiva y recreativa con cancha de fútbol, canchas múltiples, pista de patinaje y juegos infantiles. En total, se han construido más de 6.200 m² en un lote de 30.000 m², donado por Ecopetrol al municipio”.

Para este 2025 se espera recibir a los primeros 100 estudiantes. Ya para el próximo año, la institución estará habilitada para recibir la totalidad de los estudiantes.