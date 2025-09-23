Avanza el rescate de 23 mineros atrapados en Segovia, Antioquia

Los organismos de socorro continúan con las labores para evacuar a 23 trabajadores que quedaron atrapados en la mina La Reliquia, ubicada en el sector El Manzanillo, jurisdicción de Segovia, Antioquia.

La empresa aseguró que ha mantenido contacto con los mineros y que se encuentran en buen estado. Asimismo, señaló que se ha garantizado el suministro de alimentos e hidratación mientras se extrae el material que impide la salida. Según la compañía, “este grupo de mineros recibe asistencia médica telefónica y se les han entregado mantas térmicas”.

En las labores de rescate y en el acompañamiento a los trabajadores y sus familias participan expertos de la multinacional Aris Mining, así como de la Agencia Nacional de Minería y de Salvamento Minero.

La empresa minera indicó que hasta el momento se ha retirado más de la mitad del material que bloquea la salida de los trabajadores, por lo que el rescate podría concretarse en las próximas horas.