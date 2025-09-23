Canciller pidió a México celeridad en investigaciones tras el asesinato de B-King

Durante un diálogo, la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, solicitó a su homólogo, Juan Ramón de la Fuente, celeridad en las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos que se presentaron con los connacionales Bayron Sánchez y Jorge Herrera en México.

Puede leer: Petro pidió a presidenta de México ayuda para hallar al cantante B-King, desaparecido tras concierto

“El canciller mexicano asumió el compromiso de colaborar a través de las autoridades de ese país en la pronta respuesta oficial al respecto”, señaló la cancillería.

Le puede interesar Encuentran muerto al cantante colombiano B-King en México

Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, fue encontrado muerto en el municipio de Cocotitlán, en México, tras haber desaparecido en la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Cabe recordar que los cantantes colombianos B King y Jorge Luis Herrera Lemos desaparecieron el pasado 14 de septiembre en Ciudad de México y este lunes, fuentes confirmaron a W Radio el fallecimiento de Sánchez tras ser identificado por familiares en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital informaron en un comunicado que trabajan de manera conjunta con la Fiscalía del Estado de México en las investigaciones.

Las autoridades señalaron que se localizaron dos cuerpos en el municipio de Cocotitlán y que, hasta ahora, solo uno ha sido plenamente identificado como el de Bayron Sánchez.