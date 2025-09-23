Ejército libera a dos personas secuestradas por miembros del Clan del Golfo en Zipaquirá

El Ejército logró la liberación de dos personas que habían sido citadas en el municipio de Zipaquirá, con la falsa promesa de una cita de trabajo. Estas terminaron retenidas supuestamente por integrantes del Clan del Golfo.

Los uniformados desplegaron una operación de búsqueda y registro que permitió ubicar a las dos personas, quienes se encontraban en situación de amenaza en la zona rural de esta población cundinamarquesa.

Durante el encuentro, los ciudadanos relataron a las tropas del Ejército Nacional que habían sido contactados por una red social para supuestamente trabajar en Zipaquirá. Al momento de su llegada, fueron retenidos por más de seis horas bajo la amenaza de atentar contra sus vidas, si no giraban una suma de diez millones de pesos a los delincuentes que se presentaron como supuestos integrantes del Clan del Golfo.

Posteriormente, los hombres del Grupo de Caballería Tequendama evacuaron a las víctimas de la zona y los acompañaron hasta la terminal de transportes de esa población, para iniciar su regreso a casa y reencontrarse con sus familias.