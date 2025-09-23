Empresarios del transporte de carga están inconformes con nuevo decreto que reformaría el sector

El Ministerio de Transporte dio a conocer el Decreto 1017, con el cual espera realizar una reforma al transporte de carga del país, asegurando que lo contenido en el mismo, es el resultado del trabajo realizado en mesas de trabajos con los camioneros.

Sin embargo, el decreto no cayó del todo bien dentro de las empresas del transporte de carga, las cuales mostraron su inconformidad.

Desde Colfecar, uno de los gremios más grandes del sector, se manifestó “rechazo por la expedición del Decreto 1017 de 2025 por parte del Ministerio de Transporte, mediante el cual modifica el Decreto 1079 del 2015, lo que implica un cambio estructural en la columna vertebral del sector transporte de carga. Se expide sin consensos, al no tener en cuenta los comentarios de todos los actores de la cadena de suministro”.

Seguido a esto, la presidenta del gremio, Nidia Hernández, dijo “este decreto se expide sin consensos en medio de una crisis de altos costos e impuestos por parte del Gobierno, miles de bloqueos en las vías, cierres viales por baja o nula gestión y una ola de inseguridad que ha golpeado duramente al transporte de carga. Hoy el Ministerio de Transporte nos impone más cargas impositivas que solo representan mayores costos y gastos para las empresas, mientras que continuamos sin garantías mínimas para trabajar por parte del Gobierno”.

Frente a las principales observaciones de Colfecar, se aseguró que:

El decreto expuesto por el MinTransporte no permitirá que el parque automotor de Colombia tenga una renovación, manteniéndose como el segundo más viejo de Latinoamérica.

Se genera una “asfixia” a las empresas legales y formales de carga al imponer más obligaciones e impuestos.

De tal forma, el gremio aseguró que la competitividad del sector se aprieta aún más, poniendo a su vez en riesgo el abastecimiento de Colombia.

Frente a lo anterior, la presidenta Hernández pidió al Gobierno que abra un espacio de diálogo donde se pueda llegar a verdaderas concertaciones.

Se debe recordar que en la presentación que hizo sobre el tema, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que con el decreto 1017 se lograban avances en diferentes temas de discusión con los camioneros del país.

Entre esos resaltó: