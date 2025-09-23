Inversión de Estados Unidos en Colombia cayó 15% en primer semestre de 2025: alerta AmCham

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images / BABAOUI CHOUAAIB

La inversión extranjera que proviene de Estados Unidos en Colombia registró una caída del 15%, pasando de US $2.663 millones en el primer semestre de 2024 a US $2.268 millones en el mismo periodo de 2025, según cifras del Banco de la República.

El hecho alertó al gremio de las empresas colombo- norteamericanas (AmCham), que resaltó que esto “refleja una pérdida de confianza que va más allá de los ciclos económicos. La incertidumbre, la falta de seguridad jurídica y la creciente inseguridad están debilitando el atractivo del país como destino de capital”.

“La inversión cae mientras faltan políticas claras que den certeza, seguridad y estabilidad”, dijo María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia.

Este resultado consolida una caída continua en los primeros semestres de los dos últimos años.

Por eso, la líder gremial enfatizó que “revertir esta tendencia requiere garantizar estabilidad macroeconómica, coherencia en las políticas públicas y un entorno de confianza que brinde certeza a largo plazo tanto a los inversionistas como a los ciudadanos”.

Alrededor 650 empresas de Estados Unidos están instaladas en Colombia y significan alrededor de 150 mil empleos entre directos e indirectos.

Eso sí, pese a la caída en la inversión, Estados Unidos se mantiene como el principal inversionista de Colombia, con una participación del 34,5% del total recibido.