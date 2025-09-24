Cemento País llegó a La Guajira y alrededores con su cemento de uso general por 42.5 kilos

Colombia

La compañía Cemento País anunció recientemente que llegó a La Guajira y sus alrededores con su cemento de 42.5 kilos de uso general, un producto ideal para proyectos de construcción en la región.

Con este nuevo lanzamiento, Cemento País se consolida como una opción confiable para los constructores y propietarios de La Guajira. Al respecto, se pronunció el gerente comercial de esta compañía, Carlos Espinosa Osorio: “La empresa sigue trabajando para satisfacer las necesidades de sus clientes y contribuir al crecimiento de la región”, indicó.

A su vez, Espinosa habló del aporte local de este lanzamiento: “Estamos emocionados de lanzar nuestro cemento en La Guajira. Creemos que nuestra calidad y resistencia serán fundamentales para el desarrollo de la región”, aseguró.