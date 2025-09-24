Fuerte temblor en Venezuela se sintió en varias regiones de Colombia

A través de su cuenta de X, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor de magnitud 6.1 cuyo epicentro fue en Venezuela, pero se sintió en varias regiones de Colombia.

De acuerdo con la entidad, el sismo ocurrió a las 17:21 de la tarde y el epicentro fue en Mene Grande, Venezuela.

En ciudades colombianas como Cúcuta, varios edificios de oficinas y apartamentos fueron evacuados como medida preventiva. Además, se repota que se sintió en los departamentos del Bolívar, Cesar, Santander, Arauca y Antioquia.

Autoridades de Gestión del Riesgo adelantan monitoreo para verificar posibles afectaciones. A 20 minutos después de la emergencia no se ha reportado ninguna afectación.

Por su parte, la Dirección General Marítima (Dimar) aseguró que no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe de Colombia por el sismo que se presentó en Venezuela,

¿Cómo activar la opción de alerta de temblor en su celular?

En W Radio le contamos cómo puede activar el Sistema de Alertas por Terremoto, herramienta habilitada por Google en Colombia.

Los colombianos que cuenten con un dispositivo con sistema operativo Android recibirán notificaciones de alerta de un sismo.

De acuerdo con Google, este sistema operará de forma gratuita y funcionará como una herramienta complementaria con el propósito de apoyar a las autoridades en la prevención de víctimas fatales por eventos naturales como los terremotos.

Así puede activarlo paso a paso:

Diríjase a los ‘ajustes’ de su dispositivo

Seleccione la opción ‘Ubicación’

Haga clic en ‘alertas de terremoto’

Active el sistema de alarma

¿Cómo puede activar la alarma de temblores en iPhone?

En iPhone o un iPad, puede activar la alarma sísmica siguiendo estos pasos: