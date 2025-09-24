Fuertes vientos dejaron más de 50 viviendas sin techo en la ciudad de Montería

Vientos huracanados dejaron más de 50 viviendas sin techo en la ciudad de Montería. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

La Oficina de Gestión de Riesgo de la ciudad de Montería confirmó un reporte de más de 50 viviendas afectadas por los intensos vientos que azotaron a esta sección del país el pasado 21 de septiembre.

“Alrededor de 56 viviendas, desde afectaciones leves a casas destechadas totalmente; la mayoría en la zona céntrica de la ciudad”, se informó por parte de la administración municipal este 24 de septiembre.

Tras la emergencia, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, indicó que “como estamos trabajando en las instituciones educativas oficiales y les hemos quitado algunas tejas que están en buenas condiciones, se las ofrecí a las comunidades afectadas y de esa manera entregamos unas 350 láminas de Eternit para las personas que decidieron recibirlas. A las personas que querían tejas nuevas, les manifestamos que en el transcurso de la semana se las entregábamos”.

Cabe recordar que, las autoridades ambientales mantienen una máxima alerta en Montería por fuertes vientos, los cuales se extenderían hasta el mes de noviembre del año 2025. Dicha alerta también se emite para municipios como Moñitos, Chinú, Santa Cruz de Lorica, San Bernardo del Viento, Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Uré.

La temporada de lluvias ha dejado más de 15.000 damnificados en el departamento de Córdoba.