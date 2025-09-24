La Flotilla Sumud denunció “explosiones” y cortes de comunicación en travesía hacia Gaza. (Túnez) EFE/EPA/MOHAMED MESSARA / MOHAMED MESSARA

La Flotilla Global Sumud - iniciativa humanitaria con el fin de romper el bloqueo israelí de Gaza - informó este martes (23 de septiembre) de “explosiones” y vuelo de “drones no identificados”, además de “interferencias en las comunicaciones” en su travesía hacia la franja palestina en el Mediterráneo.

La organización había informado previamente del sobrevuelo de “más de 15 drones” a baja altitud sobre el barco Alma, la misma embarcación que fue “atacada” durante su escala en Túnez y que las autoridades tunecinas consideraron una “acción predeterminada”.

La Flotilla internacional dijo que se trata de “operaciones psicológicas” para frenar su navegación y afirmó que la presencia de drones tienen la intención de “intimidar y potencialmente recabar inteligencia para Israel”.

La misión marítima condenó estos días los “intentos” israelíes por “criminalizarla” después de que Israel afirmara que se trata de una “iniciativa yihadista” apoyada por el grupo islamista Hamás.

El Ministerio de Exteriores de Israel advirtió este martes que la flotilla debe atracar en puertos israelíes para transferir la ayuda humanitaria que transporta, en lugar de hacerlo directamente a la franja palestina.

La misión rechazó cualquier acusación e insistió en que la flotilla reivindica su “derecho a entregar ayuda, proteger a los voluntarios y desafiar el asedio” con su misión, que calificó de “transparente y no violenta”.

La Flotilla está integrada por 51 barcos, según la página de rastreo de la flotilla, incluidos los seis atracos en Grecia que esperan unirse a las delegaciones que salieron de España, Túnez e Italia para perseguir todos juntos su travesía hacia Gaza.

