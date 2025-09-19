La flotilla con 42 barcos zarpa de Sicilia hacia Gaza: “Esta vez no nos detendremos”

Barcos de la flota desde Lybia. Foto: Muhammed Semiz/Anadolu via Getty Images / Anadolu

Los 42 barcos de la flotilla que pretende llevar ayuda a la Franja de Gaza, procedentes de España, Italia y el Magreb, zarparon este viernes desde el puerto siciliano de Portopalo (sur) después de algunos inconvenientes que retrasaron su misión.

“Hemos zarpado. Esta vez no nos detendremos”, confirmó la portavoz de la parte italiana de ‘Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia.

La delegación que salió desde Túnez el pasado domingo, compuesta por naves de países magrebíes y de otras procedentes de España, se ha unido a las diecisiete embarcaciones italianas en el puerto siciliano de Portopalo.

La coalición de la ‘Global Sumud Flotilla’ tiene por objetivo sumar barcos a lo largo del Mediterráneo para llevar alimentos y ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, rompiendo el bloqueo israelí.

La flota italiana cuenta además con cuatro políticos: las eurodiputadas Benedetta Scuderi y Annalisa Corrado, de Alianza Verde e Izquierda y el Partido Demócrata, respectivamente; el diputado también de esta formación, Arturo Scotto, y el senador Marco Croatti del Movimiento 5 Estrellas.

Los dos grupos -italiano y tunecino- han sufrido retrasos en sus planes: los italianos debían zarpar el pasado 4 de septiembre pero no fue posible por problemas logísticos y por las condiciones meteorológicamente adversas del mar, entre otros contratiempos.

Mientras que la delegación tunecina ha denunciado el ataque con drones a dos de sus barcos, el ‘Familia’ y ‘Alma’.

