“Las mujeres somos mayorías y seguimos siendo minorías en materia de derechos”: Laura Gil

Durante el Foro Internacional de Parlamentarios, Laura Gil, secretaria General Adjunta de la OEA, se refirió a la discriminación que persiste contra las mujeres en las Américas.

En el espacio, habló sobre los desafíos que enfrentan también las poblaciones afrodescendientes, así como las desigualdades que se evidencian en los territorios.

Tras su discurso, la secretaria General Adjunta de la OEA cuestionó que, aunque las mujeres son mayorías, “siguen siendo minorías en materia de derechos”.

Mencionó que, tanto en Colombia como en el resto de las Américas, hace falta participación de las mujeres en los espacios legislativos.

“Nos hace falta en Colombia como nos hace falta en el resto de las Américas. Las mujeres somos mayorías y seguimos siendo minorías en materia de derechos”, afirmó.

Por otro lado, lamentó que persista la discriminación, incluso en altos cargos públicos.

“Se lo digo como primera mujer, y como primera mujer, yo incluso una mujer que ha tenido acceso a puestos y a privilegios, siento la discriminación”, indicó.

Finalmente, Gil sostuvo que, mantiene una labor incansable por la accesibilidad y derechos de todas las mujeres, de todos los estratos y de todo el continente.

“Entonces mi labor incansable va a ser para que todas las mujeres de todos los estratos, de todo el continente, no tengan que estar abriendo camino como lo hacemos las primeras mujeres”, indicó.