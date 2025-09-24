Nace Odinsa Aguas: plataforma de inversión hídrica, filial de Grupo Argos
Odinsa, filial del Grupo Argos, anunció su ingreso a las inversiones en infraestructura hídrica a través de Odinsa Aguas. El proyecto pretende diversificar el portafolio de la compañía, que hasta ahora se había concentrado en concesiones viales y aeroportuarias.
Mauricio Ossa, presidente de Odinsa, señaló que se enfocarán en el tratamiento y reúso de aguas residuales, así como en proyectos de desalación.
Para ejecutar estos planes, la empresa anunció “la firma de un contrato de compraventa de acciones con EPM Capital México y EPM LATAM, dos filiales del Grupo EPM, para la adquisición de la compañía mexicana Tecnología Intercontinental S.A.P.I. (Ticsa)”.
El presidente de Odinsa manifestó que “con Odinsa Aguas materializamos nuestra estrategia de crecimiento sostenible, ingresando a un nuevo sector en el que desplegaremos nuestro modelo de gobierno corporativo, experiencia en modelos concesionales y capacidades técnicas, legales y financieras”.
La compañía explicó que la idea es invertir más de USD 300 millones en proyectos en países de Latinoamérica como México, Chile, Perú y Colombia, así como en otras regiones, en mercados con alta demanda de infraestructura hídrica.