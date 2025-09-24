Rescatan con vida a los 23 trabajadores atrapados en una mina en Segovia, Antioquia

La Agencia Nacional de Minería publicó las primeras imágenes del rescate de los 23 mineros que estuvieron atrapados desde el pasado lunes 22 de septiembre en un socavón ubicado en Segovia, Antioquia.

Atención: la @ANMColombia da a conocer las primeras imágenes del rescate de los 23 mineros de la mina La Reliquia en Segovia, evacuados con vida tras permanecer atrapados bajo tierra.



Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/EWSQuG2ZZ8 — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) September 24, 2025

La entidad no entregó muchos detalles sobre el estado de salud de los trabajadores, sin embargo durante el tiempo que permanecieron al interior de la mina, recibieron alimentación, hidratación y mantas térmicas.

La emergencia ocurrió luego de que un deslizamiento de tierra bloqueó el ingreso a la mina La Reliquia.

#EnDesarrollo