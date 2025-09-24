Seguros de salud alcanzan crecimiento récord en medio de crisis del sistema: Fasecolda

En medio de la incertidumbre en la que están algunos colombianos por la crisis que atraviesa el sistema de salud, el ramo de seguros de salud rompió un récord de crecimiento en este año.

Entre enero y julio de este año, las primas emitidas alcanzaron $2,8 billones, con un crecimiento del 23%, consolidando a este ramo como el segundo de mayor expansión del sector asegurador, según cifras de Fasecolda, gremio de las aseguradoras.

Al respecto, Gustavo Morales, presidente del gremio, afirmó que esto tiene dos explicaciones principales: que hay incertidumbre por lo que está pasando en el sector que lleva a que se adquieran más seguros y que hay más interés por la pedagogía que se ha hecho de la importancia de tener un seguro de salud.

A julio de 2025 hay 503 mil pólizas activas que brindan coberturas complementarias al sistema general, tales como hospitalizaciones y cirugías.

De otro lado, entre enero y julio se han pagado $1,8 billones en siniestros, lo que representa un aumento del 20% frente al mismo periodo de 2024.

El gremio resaltó que el ramo también se ha caracterizado por la innovación, pues las compañías han lanzado productos que incluyen telemedicina, consultas médicas virtuales y asistencias cruzadas, entre las que destacan las coberturas para mascotas.

“En un escenario marcado por el debate de la Reforma a la Salud, el reto inmediato para el ramo es fortalecer la confianza de los asegurados, adaptarse a los cambios regulatorios y seguir ampliando la penetración de los seguros privados de salud como complemento al sistema general”, remató el gremio.