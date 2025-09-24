Violento hurto en estación de Megabús en Pereira; uno de los implicados fue retenido

Pereira

En las cámaras de seguridad se evidenció este hecho donde un adulto mayor fue víctima de dos hombres y una mujer que dentro de la estación del transporte masivo de la ciudad, Megabús, lo atracaron.

Un día después del hecho el vídeo se hizo viral, no solo por el hurto, sino porque uno de los atacantes era un reconocido cuidador de carros del centro de la ciudad.

El coronel Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, anunció la captura de uno de los presuntos responsables, conocido con alias de ‘La Araña’, y confirmó que se ofrece hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar a los demás cómplices.

“Estamos compilando varias informaciones para remitirlas a la Fiscalía General de la Nación sobre las primeras personas que ya tenemos individualizadas e identificadas. También se ofreció una recompensa por la información de esa persona la cual participó en un hecho aquí en la estación de Megabús.”

Debido a esta situación, la Alcaldía de Pereira, la Policía Metropolitana y Megabús, anunciaron medidas inmediatas para reforzar la seguridad en el sistema de transporte masivo.

Entre las medidas adoptadas se destacan la presencia permanente de uniformados en todas las estaciones, la integración de las 370 cámaras de Megabús al sistema 123 de la Policía para la vigilancia en tiempo real y el uso de pantallas en estaciones para difundir alertas y mensajes preventivos.

Finalmente, las autoridades enviaron un mensaje de cero tolerancia frente a la delincuencia y reiteraron su compromiso de devolver la confianza a los miles de usuarios que se movilizan diariamente en Megabús.