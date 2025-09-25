¿Dónde está Ayelén Sofía Páez? La menor desapareció en Chapinero, Bogotá

Ayelén Sofía Páez desapareció sin dejar rastro. El 9 de agosto salió de su casa, ubicada en el barrio Chapinero en Bogotá, y no se supo más de ella.

Un video es la clave de las autoridades para dar con su paradero. Interpol emitió una circular amarilla para que autoridades de otros países ubiquen a la joven de 16 años.

Su madre, Claudia Patricia Oliveros, habló con el podcast Crimen y Castigo de W Radio.