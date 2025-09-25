Internacional

El jefe del Ejército de Israel pidió a los gazatíes que se rebelen contra Hamás

Según Eyal Zamir, Hamás, considerado como grupo terrorista por gran parte de Occidente e Israel, es el “responsable de su sufrimiento

Jerusalem (-), 23/04/2025.- Chief of the General Staff of the Israel Defense Forces (IDF) Eyal Zamir attends the official state opening ceremony of Holocaust Martyrs&#039; and Heroes&#039; Remembrance Day in Israel, at the Yad Vashem Holocaust memorial museum in Jerusalem, 23 April 2025. Israel marks Holocaust Memorial Day, remembering the six million Jews killed by German Nazis during World War II. (Jerusalén) EFE/EPA/ABIR SULTAN

Jerusalem (-), 23/04/2025.- Chief of the General Staff of the Israel Defense Forces (IDF) Eyal Zamir attends the official state opening ceremony of Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Day in Israel, at the Yad Vashem Holocaust memorial museum in Jerusalem, 23 April 2025. Israel marks Holocaust Memorial Day, remembering the six million Jews killed by German Nazis during World War II. (Jerusalén) EFE/EPA/ABIR SULTAN / ABIR SULTAN (EFE)

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, pidió a los gazatíes, en una visita al sur de la ciudad de Gaza, que se rebelen contra la organización islamista Hamás, “responsable de su sufrimiento”, mientras en las últimas horas las bombas del Ejército israelí han matado a más de 80 palestinos en el enclave, según medios árabes.

Hago un llamado a los residentes de Gaza: ¡levántense y rompan con Hamás! Es responsable de su sufrimiento. La guerra y el sufrimiento terminarán si Hamás libera a los rehenes y entrega sus armas”, dijo el teniente general durante su visita a la capital gazatí acompañado de otros altos cargos del Ejército.

Estamos operando en la Franja de Gaza con un gran número de tropas, con el objetivo de atacar la ciudad de Gaza para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota definitiva de Hamás”, agregó.

Zamir también aseguró que la mayor parte de la población de la ciudad de Gaza, que aglutinaba a un millón de personas en agosto, ya se ha trasladado al sur, pese a que esta es una zona abarrotada de desplazados.

“La estamos trasladando hacia el sur para garantizar su seguridad. Hago un llamamiento a los residentes de Gaza”, insistió.

Hamás, sin embargo, este miércoles dijo que todavía permanecen unas 900.000 personas en la ciudad de Gaza y acusó a Israel de no permitir la entrada de tiendas de campaña para los que se han desplazado al sur.

La ONU, por su parte, no ha podido verificar cuántas personas han salido de la capital gazatí desde que las tropas israelíes comenzaran con la invasión.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad