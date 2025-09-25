Actualidad

Giros para la prestación de salud superan los 60 billones de pesos a agosto de 2025

En agosto, las incapacidades médicas por enfermedad general costaron 158.000 millones según a ADRES.

Imagen de referencia de EPS. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de EPS. Foto: Getty Images. / Natalia Gdovskaia

Alejandro Arteaga

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, reveló que en los primeros 8 meses del 2025, se reconoció para el aseguramiento de los afiliados al sistema de salud, 29,76 billones de pesos en el régimen subsidiado y 31,12 billones de pesos para el régimen contributivo.

Durante el mes de agosto, la ADRES giró por concepto de Unidad de Pago por Capitación un total de 7,62 billones de pesos, así mismo por concepto de incapacidades por enfermedad general se destinaron 158.000 millones de pesos, 45.000 millones para la financiación de actividades de promoción y prevención de enfermedades, para licencias de maternidad 10.657, licencias de paternidad 6.149 y para fallos de tutela reportado por 65 EPS en junio la ADRES giró 108.000 millones de pesos.

Con corte a agosto, del total de la Unidad de Pago por Capitación, la ADRES envió a través del mecanismo de giro directo, cerca de $5,92 billones a 3.741 clínicas, hospitales y otros proveedores de servicios y tecnologías en salud de todo el país, distribuidos así: $3,04 billones correspondieron al régimen contributivo y $2,87 billones al subsidiado.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad