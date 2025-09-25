Regiones

Golpe del Ejército Nacional al narcotráfico de Putumayo: incautaron 895 kilogramos de marihuana

La Fuerza Naval de la Amazonía afectó las economías ilícitas en el departamento de Putumayo.

Golpe del Ejército Nacional al narcotráfico de Putumayo

Golpe del Ejército Nacional al narcotráfico de Putumayo

En el sector conocido como Muelle Esmeralda, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, se realizó la inspección de una embarcación fluvial, donde fue hallado un depósito ilegal que contenía 895 kilogramos de marihuana, equivalentes a cerca de 895.000 dosis listas para ser distribuidas en mercados ilegales nacionales e internacionales.

Durante el procedimiento, fue capturado en flagrancia Ronald Vélez Agudelo, presunto integrante del grupo armado organizado residual (GAO-r) Comandos de Frontera, estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, al control armado de corredores estratégicos y a la financiación ilícita mediante la denominada Bolsa Ecuatorial.

El material incautado, avaluado en aproximadamente 2800 millones de pesos, representa un golpe contundente a las finanzas de esta organización criminal, reduciendo su capacidad para ejecutar acciones violentas, reclutar menores y fortalecer su dominio ilegal sobre el territorio.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad