Golpe del Ejército Nacional al narcotráfico de Putumayo: incautaron 895 kilogramos de marihuana

En el sector conocido como Muelle Esmeralda, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, se realizó la inspección de una embarcación fluvial, donde fue hallado un depósito ilegal que contenía 895 kilogramos de marihuana, equivalentes a cerca de 895.000 dosis listas para ser distribuidas en mercados ilegales nacionales e internacionales.

Durante el procedimiento, fue capturado en flagrancia Ronald Vélez Agudelo, presunto integrante del grupo armado organizado residual (GAO-r) Comandos de Frontera, estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, al control armado de corredores estratégicos y a la financiación ilícita mediante la denominada Bolsa Ecuatorial.

El material incautado, avaluado en aproximadamente 2800 millones de pesos, representa un golpe contundente a las finanzas de esta organización criminal, reduciendo su capacidad para ejecutar acciones violentas, reclutar menores y fortalecer su dominio ilegal sobre el territorio.