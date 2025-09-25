Israel bombardea más de 170 “objetivos” en un día en Gaza y sigue atacando la capital

El Ejército de Israel bombardeó más de 170 “objetivos” en la Franja de Gaza este miércoles, según un comunicado castrense, mientras las tropas siguen atacando hoy la ciudad de Gaza causando al menos 24 muertos.

“Durante el último día, la Fuerza Aérea atacó más de 170 objetivos en toda la Franja de Gaza, incluidos terroristas, estructuras militares, instalaciones de almacenamiento de armas y sitios de infraestructura terrorista”, detalló este jueves un comunicado castrense.

Por su parte, los equipos de rescate de la Defensa Civil intentaron anoche, durante una hora, buscar entre los escombros de su vivienda derruida a una madre palestina y sus dos hijos, sin hallar los cuerpos o señales de vida. La casa había sido atacada por Israel tres días antes, y solo ayer los rescatistas recibieron autorización para comenzar la búsqueda de forma segura.

Desde la medianoche, al menos 24 palestinos han muerto en ataques en la Franja, según un recuento provisional recopilado por informadores gazatíes que visitan las morgues de los hospitales. La mayoría de los cadáveres llegaron al Hospital Al Aqsa, en la ciudad de Deir el Balah, a unos 16 kilómetros al sur de la ciudad de Gaza.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, en la que ya han muerto al menos 65.400 palestinos, entre los que hay más de 19.000 niños.

