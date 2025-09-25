La cultura organizacional impulsa la responsabilidad social empresarial en La Previsora S.A.

Colombia

¿Puede la cultura organizacional estar relacionada con la Responsabilidad Social y Empresarial? En La Previsora S.A., la respuesta es clara: sí. La compañía ha demostrado que la relación entre ambas no solo es posible, sino fundamental para el desarrollo sostenible y el impacto positivo en la sociedad.

“Iniciemos a partir de los conceptos base: Primero, la Cultura Organizacional, entendida como el conjunto de valores, creencias, comportamientos y tradiciones que definen la identidad y personalidad de una empresa. Segundo, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que representa el compromiso voluntario de las empresas para gestionar sus impactos en la sociedad y el medio ambiente, es así, como lo hace actualmente La Previsora S.A.”

Desde esta perspectiva, la organización ha consolidado una cultura basada en principios sólidos: “Existe una correlación donde se promueve la cultura basada en la ética, transparencia, respeto y sostenibilidad, dejando de ser solo un programa o requisito, y convirtiéndose en la forma de actuar de nuestra compañía.”

Leydy Viviana Mojica, Secretaria General de Previsora Seguros, señaló: “Sí, efectivamente existe una conexión centrada en valores, principios y prácticas. Se trata de una cultura que valora a las personas y a la diversidad, impulsando la inclusión, la equidad y el desarrollo del talento humano. En este sentido, la RSE facilita que las empresas generen confianza, fortalezcan su imagen y reputación, y creen valor para todos sus grupos de interés.”

Foto: Leydy Viviana Mojica. Secretaria General, La Previsora Seguros Ampliar

El impacto de la RSE y la sostenibilidad en la compañía se manifiesta en iniciativas alineadas con su estrategia institucional. Mojica explicó: “Debemos abordarlo desde un enfoque cualitativo, lo cual se traduce en los elementos que conforman nuestro Plan Estratégico en La Previsora S.A., aportando al desarrollo del país, Colombia, con criterios de sostenibilidad económica, responsabilidad social, cuidado ambiental y buen gobierno. Esto se refleja, sin lugar a dudas, en acciones reales que promueven la inclusión, protegen el medio ambiente y generan bienestar para todos nuestros grupos de interés, fortaleciendo así la sostenibilidad de la compañía.”

Como ejemplo de estas acciones, la empresa ha asegurado a más de 40 mil familias del campo mediante el seguro agropecuario, protegiéndolas frente a los efectos del cambio climático. Además, destaca el impacto de sus programas de educación financiera: “es significativo referirnos a los programas de educación financiera, siendo un gran ecosistema a través de miles de personas en el país, brindándoles herramientas para administrar mejor sus recursos y tomar decisiones informadas y seguras.”

Reconocimientos que respaldan su gestión

Los esfuerzos de La Previsora S.A. han sido validados por importantes certificaciones y sellos que reconocen su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar laboral. Mojica resaltó: “En resumen, nuestras acciones se ven respaldadas por diversas certificaciones y reconocimientos, como la ISO 14001 en Gestión Ambiental, Great Place to Work, Empresa Familiarmente Responsable, el Sello de No Discriminación y el Sello de Oro de la Secretaría de Movilidad. Estos logros reflejan resultados tangibles, como la promoción de la movilidad sostenible, y respaldan la solidez de nuestras operaciones y el bienestar de nuestro talento humano.”