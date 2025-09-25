Petro afirmó que su “buena amistad” con Macron ha permitido acercar a Colombia y Francia
El presidente colombiano, Gustavo Petro, manifestó este miércoles que la “buena amistad” que tiene con su homólogo francés, Emmanuel Macron, ha permitido acercar a ambos países.
“Ha sido una buena amistad. Y ha permitido acercar Colombia y Francia”, afirmó Petro en X, donde publicó una foto con Macron en Nueva York, donde ambos participan en la Asamblea General de Naciones Unidas.
En julio pasado, Petro y Macron discutieron en un panel sobre la desigualdad global, durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Sevilla.
Allí, Petro acusó a los países del norte, especialmente de Europa, y a Estados Unidos de hacer políticas antimigratorias y desconocer la gravedad del cambio climático.
Su discurso desató una airada reacción de Macron, quien rechazó la división norte-sur y le exigió respeto y no simplificar la realidad.
“Gustavo, yo conozco el paradigma clave de su política, pero nunca le doy lecciones a alguien del sur. Y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur, simplemente porque viene del sur. Yo exijo el mismo tipo de respeto”, le espetó entonces el mandatario francés.
En respuestas a esas críticas, Petro aseguró: “Nuestras batallas contra los españoles fueron nada comparadas con la batalla de los antes esclavos traídos de África a la fuerza contra el ejército napoleónico. Los derrotaron, por eso a Macron le dio rabia que un hombre, presidente del sur, viniera a enseñarle que no se puede estar desde París al lado de una injusticia”.
