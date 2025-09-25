Procuraduría toma acciones tras infiltración a inteligencia encargada de seguridad de Petro

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar en contra del mayor Pedro Nel Jiménez y el sargento Cristian Padilla Villanueva por cuenta de las denuncias de infiltración a la inteligencia del Batallón Guardia Presidencial, encargado de la seguridad del presidente Gustavo Petro.

Lo anterior, conforme las denuncias que presentó el sargento Jesús David Rubiano sobre el ingreso de la mujer ‘Stefanny’, identificada en realidad como Luisa Fernanda Salgado a las instalaciones del batallón, identificándose falsamente como policía y accediendo a información reservada sobre el Tren de Aragua, entre otros.

En el documento de apertura de la indagación, el ente de control determinó que “es necesario ordenar indagación disciplinaria por la presunta extralimitación de funciones y filtración de información a una civil de nombre ‘Steffany’”, se lee.

Así, el Ministerio Público dispuso la práctica de distintas pruebas, entre ellas ordenó al Batallón 37 Guardia Presidencial la entrega de diversas actas de las reuniones en las que ‘Steffany’ haya participado, el listado de ingresos, entre otros puntos de interés.

“Todas las revistas de inspección, investigaciones administrativas y disciplinarias que se hayan adelantado como consecuencia de la falsa policía “CT. Steffany”, que al parecer ingreso a sus unidades” se lee.

Adicionalmente, la Fiscalía deberá informar al ente de control si “se surte proceso penal por la presunta infiltración y fuga de información del caso Luisa Fernanda Salgado Fernández alias CT. ‘Steffany’”.

