Según el DANE, los nacimientos en el país se redujeron en 2024, la cifra más baja de la década

En su más reciente informe sobre Estadísticas Vitales para el 2024 y lo corrido del 2025, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), informó que “en 2024 se registraron 453.901 nacimientos en todo el país, una caída del 12% frente al 2023”.

Así mismo, el DANE confirmó que la cifra expuesta se convirtió en la más baja de la década, manteniéndose en línea con los recientes resultados que han advertido que los colombianos cada vez tienen menos hijos o no están interesados en tener descendencia.

Para el periodo enero – julio del presente año, la entidad estadística expuso que se han registrado 243.870 nacimientos, lo que significa un 6,6% menos frente al mismo periodo del 2024.

En cuanto a las tasas especiales de fecundidad, el informe confirmó que siguen descendiendo, presentándose la mayor reducción para el 2024 en el grupo de mujeres entre los 20 a 24 años.

Así mismo, se expuso que “la tasa global de fecundidad en 2024 fue de 1,1 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional (2,2 hijos por mujer)”.

Defunciones en 2024

Según el DANE, durante el año pasado en Colombia se reportaron 275.778 defunciones, lo que representó un aumento del 2,7% respecto a las defunciones registradas en 2023.

Para el periodo enero – julio del presente año, la cifra de defunciones alcanzó las 163.711 muertes, representando un incremento preliminar del 1% en comparación con el mismo periodo del 2024.

Así mismo, se confirmó que las principales causas de muerte del país son:

Infarto agudo de miocardio con 24.142 muertes en 2024 y 25.246 en lo corrido del 2025.

EPOC que hace referencia a las enfermedades pulmonares en su mayoría crónicas.

que hace referencia a las enfermedades pulmonares en su mayoría crónicas. Agresiones con armas de fuego.

Neumonías.

Diabetes tipo 2.

Finalmente, el DANE confirmó que los homicidios en 2024 alcanzaron los 14.130 casos, disminuyendo 1,3% frente al 2023, cuando hubo 14.309 homicidios. Los suicidios, según la entidad estadística, también registraron una leve reducción durante el año pasado.