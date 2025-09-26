Judicial

Capturan a escolta de la fiscal del caso Nicolás Petro por nexos con el Clan del Golfo

El escolta de la fiscal, supuestamente hacía parte de una estructura criminal.

Imagen de referencia de captura. Foto: Getty Images.

En Soledad, Atlántico, la Policía Nacional capturó a los tres principales cabecillas de la subestructura ‘Carlos Daniel Fulaye Vargas’, alias ‘Corioto’, ‘César’ y ‘Chiquito Cuello’, y a otros ocho integrantes de esta organización criminal, por los delitos de extorsión, homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir.

Alias ‘Corioto’, con más de 15 años de historial criminal, fue el principal determinador del asesinato del subintendente Ronald Montañez, ocurrido el pasado 28 de abril en Palermo, Magdalena.

Entre los detenidos se encuentra un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que hacía parte del esquema de seguridad de la fiscal encargada del proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

Esta subestructura es investigada por 17 homicidios en el último año y dinamizadora de tráfico de estupefacientes en outsourcing delictivo con el grupo delincuencial ‘Los Pepes’.

Durante la acción policial se incautaron un arma de fuego, 31 cartuchos, 20 celulares, un computador y una libreta.

