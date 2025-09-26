Colombia y Panamá acuerdan estrategias para combatir delitos en la frontera

Altos mandos militares de Colombia y Panamá se reunieron en Cartagena para acordar estrategias contra los delitos y las estructuras criminales que operan en la frontera de Darién.

Durante seis meses, se desplegarán controles aéreos, marítimos y misiones de inteligencia con que buscan identificar la relación entre bandas como el Clan del Golfo y los grupos panameños Manzana Cero y Mafias Filipinas.

“Queremos mirar cómo se están comunicando en medio de la ilegalidad. Ahí hemos definido que tenemos que identificar a esos cabecillas”, indicó el Almirante Francisco Hernando Cubides, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.

Otro de los objetivos es frenar la migración ilegal en las comunidades fronterizas, indicó el almirante, quien enfatizó que todas las acciones se cumplirán con respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Por su parte, el subcomisario Jhonatan Alí, director general del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, indicó que ya está en marcha el plan, y como resultado fueron capturadas en la mañana del jueves 26 de septiembre 21 personas a 20 kilómetros de la frontera con Colombia.