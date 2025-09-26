Con piedras y cuchillos, vendedores informales impiden recuperación de espacio público en San Victorino

Bogotá

Este viernes, decenas de vendedores informales del sector de San Victorino que, no están de acuerdo con los operativos de recuperación de espacio público, bloquearon el centro Bogotá.

Además, en los videos en redes sociales se pudo observar como varios de ellos, con piedras y cuchillos intentaron agredir no solo a funcionarios públicos, sino también a ciudadanos del común que estaban en la zona.

Los operativos en la localidad de Santa Fe comenzaron desde la noche del jueves y se logró la incautación de:

Más de 100 bicicletas, partes de alta gama y una patineta eléctrica

Una nevera, una silla de ruedas y piezas de bronce.

4 toneladas de residuos mixtos y 28 carretas

Tarjetas débito, datáfonos y pastillas de uso institucional

Marihuana y cartuchos de 9 mm

Tras los hechos, varios vendedores ambulantes denunciaron que la mercancía que tenían en su poder fue quemada por las autoridades.