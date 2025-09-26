Con piedras y cuchillos, vendedores informales impiden recuperación de espacio público en San Victorino
Varios transeúntes en el centro de Bogotá fueron agredidos por las personas que bloquearon las vías.
Bogotá
Este viernes, decenas de vendedores informales del sector de San Victorino que, no están de acuerdo con los operativos de recuperación de espacio público, bloquearon el centro Bogotá.
- Puede leer: Lo lindo de ayudar es dar sin esperar: creador de Bocados Anónimos que ayuda a vendedores ambulantes
Además, en los videos en redes sociales se pudo observar como varios de ellos, con piedras y cuchillos intentaron agredir no solo a funcionarios públicos, sino también a ciudadanos del común que estaban en la zona.
Los operativos en la localidad de Santa Fe comenzaron desde la noche del jueves y se logró la incautación de:
- Más de 100 bicicletas, partes de alta gama y una patineta eléctrica
- Una nevera, una silla de ruedas y piezas de bronce.
- 4 toneladas de residuos mixtos y 28 carretas
- Tarjetas débito, datáfonos y pastillas de uso institucional
- Marihuana y cartuchos de 9 mm
Le puede interesar: ¿Cobrarán a vendedores ambulantes en Bogotá por uso de espacio público desde marzo? Responde IPES
Tras los hechos, varios vendedores ambulantes denunciaron que la mercancía que tenían en su poder fue quemada por las autoridades.