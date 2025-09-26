Este 28 de septiembre, Córdoba correrá por la salud con la Carrera 5K: ¿cómo participar?

Colombia

El próximo domingo, 28 de septiembre, el territorio cordobés vivirá una jornada deportiva y de integración con la ‘Carrera 5K por la Salud’, que es la actividad central de la conmemoración de la Semana Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable 2025 en Córdoba.

Es importante tener en cuenta que la participación en el evento será gratuita y abierta a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes podrán disfrutar del recorrido en compañía de familiares y amigos. Asimismo, este evento es liderado por la Gobernación de Córdoba, por iniciativa del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, a través de Indeportes Córdoba y la Oficina de Hábitos y Estilos de Vida Saludable (HEVS), bajo la estrategia “Por tu salud vamos con toda”.

En ese sentido, la cita será a las 5:30 a.m. en la ciudad de Montería, con punto de partida en la calle 32 con Avenida Primera. Durante esta jornada, se desarrollarán actividades recreativas y deportivas para toda la familia.

Al respecto, se pronunció Luis Aldana Dumar, director del Instituto Departamental de Deportes de Córdoba, quien extendió una invitación a la ciudadanía: “Queremos invitar a todos los cordobeses a sumarse con entusiasmo a la Semana Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable 2025. Esta es una oportunidad para compartir en familia, ejercitarnos, aprender y reafirmar el compromiso con nuestra salud y bienestar. La invitación es clara: pongámonos en movimiento y construyamos juntos una generación más activa y saludable”, aseguró.

Eventos centrales de la Semana HEVS en Córdoba

Durante esta época, el departamento de Córdoba ha desarrollado actividades nutripedagógicas, recreativas y deportivas en distintos municipios, enfocadas en la promoción de la actividad física, la vida saludable y la prevención del consumo de sustancias. Estos son los próximos eventos: