Estos son los candidatos a la Contraloría Distrital con mejor puntaje en el examen de conocimiento

El Concejo de Bogotá publicó la lista de los resultados de la convocatoria pública para la elección de contralor distrital para el periodo 2026-2029.

La prueba hecha por la Universidad de Cartagena es de carácter eliminatorio y cuyo puntaje mínimo es de 60 puntos y tiene con un peso porcentual de 60% en la calificación final.

Así fueron los resultados:

99 Daniel Camilo Castilla Acosta

98 Juan Camilo Zuluaga

98 Luis Fernando Bueno

92 Verónica Peláez Gutiérrez

90 Ángela María Cubides Gómez

Castilla Acosta, quien tiene el mejor puntaje renunció hace 20 días a la Procuraduría General de la Nación, donde tenía el cargo de procurador regional de Instrucción de Arauca.

También, resalta el nombre de Juan Camilo Zuluaga, quien sería muy cercano al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez. Además, tal y como se expuso en el Reporte Coronell, Zuluaga habría publicado dos libros con inteligencia artificial lo que le otorgaría puntaje adicional.