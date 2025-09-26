Fiscalía de Ecuador formuló cargos contra 39 personas por masacre de 17 presos en cárcel

La Fiscalía de Ecuador formuló cargos contra 39 personas por su presunta participación en el asesinato de 17 reclusos en la cárcel de la provincia costera de Esmeraldas, una masacre ocurrida en la madrugada del jueves 25 de septiembre, tres días después de una riña entre presos registrada en una cárcel de El Oro, donde murieron otros 14 reos.

La Policía constató que algunos de los reos asesinados pertenecían a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) denominados Los Choneros y Los Lobos, dos de las bandas criminales catalogadas como “terroristas” por el presidente Daniel Noboa.

Este suceso se produjo apenas tres días después de la matanza de 14 personas en el centro penitenciario de Machala, en la provincia de El Oro, frontera con Perú, que la Policía ecuatoriana atribuyó a una facción de Los Lobos llamada Sao Box que buscó atacar a otra división del mismo grupo.

En enero de 2024, el mandatario Noboa declaró el “conflicto armado interno” en el país con la intención de combatir la violencia y la inseguridad, y una de las medidas fue la militarización de las prisiones.

Desde 2020 son ya más de 600 presos asesinados en las cárceles ecuatorianas, la mayoría por cruentos enfrentamientos entre bandas criminales rivales, lo que llevó a inicios de 2025 a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a hacer un llamado de atención al Gobierno.

El organismo internacional conminó a inicios de año a Ecuador “a adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia, a investigar todos los hechos, a identificar y sancionar a los responsables y, a prevenir su repetición”.

