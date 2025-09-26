Jugadores colombianos que han sido dirigidos por José Mourinho: Falcao está en la lista

El jueves, 18 de septiembre, José Mourinho fue anunciado como nuevo director técnico del Benfica.

El mítico entrenador portugués llega al conjunto de la capital portuguesa tras un paso errático en el Fenerbahçe de Turquía.

En la rueda de prensa de presentación, Mourinho aseguró que “ninguno de los otros clubes gigantes en los que tuve la oportunidad de entrenar me hizo sentir más honrado, con más responsabilidad, más motivado que ser entrenador del Benfica”.

Asimismo, Mourinho sustituyó a Bruno Lage en el cargo de DT, curiosamente, el mismo entrenador que provocó su despido en Turquía tras quedar por fuera de la Champions League al perder 1-0 contra el Benfica en la última ronda previa.

‘The Special One’ vuelve a Benfica después de 25 años y después de pasar por 8 equipos.

Porto Chelsea, en dos ocasiones Inter de Milán Real Madrid Manchester United Tottenham Roma Fenerbahce

Colombianos que han sido dirigidos por José Mourinho

El primer ‘cafetero’ bajo el mando del entrenador portugués fue Iván Ramiro Córdoba. El defensor central colombiano coincidió con Mourinho en el paso del Luso por el Inter de Milán en el año 2008.

Juntos lograron hacer historia en el conjunto de Milán, consiguiendo trofeos importantes como la Champions League, la Serie A y la Copa de Italia.

Durante ese mismo periodo de tiempo, otro colombiano estuvo bajo las órdenes de ‘The Special One’: Nelson Rivas.

El exjugador del Deportivo Cali y de River Plate, no se pudo asentar en el equipo titular de Mourinho y, por lo tanto, pasó la mayoría de su paso por Italia cedido en otros equipos.

Radamel Falcao y Cuadrado

El máximo goleador de la Selección Colombia fue otra de las estrellas colombianas que José Mourinho dirigió. En el caso del ‘Tigre’ el junte con Mourinho se dio en la segunda etapa del portugués en Chelsea (2013).

Le puede interesar: El Benfica de Richard Ríos y Mourinho goleó 3 -0 al AVS en la liga de Portugal

Al mismo tiempo, Juan Guillermo Cuadrado hizo parte de aquel Chelsea. No obstante, ninguno de los dos pudo brillar bajo el mando de Mourinho.

Foto: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images. / Darren Walsh Ampliar

Dávinson Sánchez

El marcador central de la Selección Colombia estuvo bajo el mando de Mourinho en el año 2019, mientras era jugador del Tottenham.

Sin embargo, el exnacional no se pudo afianzar en el equipo y tiempo después el entrenador luso fue despedido.

Jhon Jáder Durán

Quizá una de las relaciones más cortas entre el entrenador y un colombiano. Durán fue dirigido por Mourinho únicamente por 6 partidos en los que anotó un solo gol.

¿Mala relación? Lea acá el mensaje de Jhon Durán a Jose Mourinho, tras darse su salida de Fenerbahce / Tomado de Instagram: @jaderduran9 Ampliar

Richard Ríos

Por último, se encuentra Richard Ríos, el mediocampista de la Selección Colombia, llegó a Benfica en el más reciente mercado de pases europeo.

¿Qué títulos ha ganado José Mourinho?

Considerado como uno de los mejores técnicos de las últimas décadas, Mourinho a lo largo de su carrera como entrenador se ha hecho con 26 trofeos.

Dentro de esos logros destacan dos Champions League y tres Premier League.

Títulos de José Mourinho con el Porto

1 Champions League

1 Europa League

2 Primeira Liga

1 Copa de Portugal

1 Supercopa de Portugal

Inter de Milán. Foto: AMA/Corbis via Getty Images. / Matthew Ashton Ampliar

Títulos de José Mourinho con el Chelsea

3 Premier League

3 Copas de la Liga

1 FA Cup

1 Community Shield

Títulos de José Mourinho con el Inter de Milán

2 Serie A

1 Coppa Italia

1 Supercoppa Italiana

1 Champions League

Títulos de José Mourinho con el Real Madrid

1 Liga

1 Copa del Rey

1 Supercopa de España

Títulos de José Mourinho con el Manchester United

1 Copa de la Liga

1 Community Shield

1 Europa League

Títulos de José Mourinho con la Roma