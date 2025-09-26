Nueva ronda de aranceles de Estados Unidos tiene impacto marginal en Colombia: AmCham

La presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, se pronunció sobre los nuevos aranceles a medicamentos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 25 de septiembre.

“El anuncio de aranceles de 100% a medicamentos de marca, 50% a gabinetes de cocina, 30% a muebles tapizados y 25% a camiones pesados desde el 1º. de octubre crea incertidumbre, aunque la exposición directa de Colombia en estas partidas es menor al 1%”, afirmó.

Asimismo, el gremio afirmó que de acuerdo a su análisis preliminar, el impacto agregado sería acotado, pero exige acciones tales como gestionar exclusiones específicas, ajustar cadenas (componentes, clasificación y ensamble final en Estados Unidos) y mantener un canal diplomático permanente para evitar efectos colaterales y convertir la coyuntura en oportunidad de mayor integración productiva.

Le puede interesar: Donald Trump impondrá aranceles del 100% a los medicamentos importados

Recordemos que el presidente de Estados Unidos también impuso aranceles a otro productos y servicios pero hasta el momento Colombia ha sido de los países menos perjudicados.