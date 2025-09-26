Nueva ronda de aranceles de Estados Unidos tiene impacto marginal en Colombia: AmCham
La presidente del gremio señaló que el impacto sería acotado, pero igual el Gobierno debe emprender acciones para evitar efectos colaterales.
La presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, se pronunció sobre los nuevos aranceles a medicamentos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 25 de septiembre.
- Lea también: Inversión de Estados Unidos en Colombia cayó 15% en primer semestre de 2025: alerta AmCham
“El anuncio de aranceles de 100% a medicamentos de marca, 50% a gabinetes de cocina, 30% a muebles tapizados y 25% a camiones pesados desde el 1º. de octubre crea incertidumbre, aunque la exposición directa de Colombia en estas partidas es menor al 1%”, afirmó.
Asimismo, el gremio afirmó que de acuerdo a su análisis preliminar, el impacto agregado sería acotado, pero exige acciones tales como gestionar exclusiones específicas, ajustar cadenas (componentes, clasificación y ensamble final en Estados Unidos) y mantener un canal diplomático permanente para evitar efectos colaterales y convertir la coyuntura en oportunidad de mayor integración productiva.
- Le puede interesar: Donald Trump impondrá aranceles del 100% a los medicamentos importados
Recordemos que el presidente de Estados Unidos también impuso aranceles a otro productos y servicios pero hasta el momento Colombia ha sido de los países menos perjudicados.