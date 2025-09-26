Panel de Cifras y Conceptos 2025: Así se informan los líderes de opinión en el país

Cifras y Conceptos compartió los resultados de un nuevo panel de opinión 2025 donde evaluó la percepción de los líderes del país frente a diferentes temas como el funcionamiento de la democracia en Colombia, la confianza en las elecciones del 2026, la gobernabilidad de Gustavo Petro, los medios que prefieren para informarse, entre otros aspectos.

Uno de los primeros puntos de la encuesta es una evaluación del país a los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y el presidente Gustavo Petro, haciendo un comparativo en temas de economía, social, ambiental, gobernabilidad y seguridad.

Además, se evaluó la confianza en las instituciones, siendo el Banco de la República y las altas cortes las que contaron con una calificación más alta. Los líderes analizaron también el desempeño del Gobierno Petro y sus ministros, resaltando a la directora del DANE, Piedad Urdinola.

Por otro lado, se consultó sobre los medios de comunicación por los que se informan los líderes de opinión y los podcasts más escuchados, donde quedó en los primeros lugares El Reporte Coronell, del periodista Daniel Coronell, quien además fue calificado como el columnista más leído del país.

Coronell también destacó, junto a Félix de Bedout, como dos de los tuiteros más leídos de Colombia, solo detrás del presidente Gustavo Petro y Daniel Samper Ospina.

Vea la encuesta completa a continuación: