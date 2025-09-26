En las comisiones tercera y cuarta de la Cámara de Representantes será radicado el proyecto reforma tributaria.

¿Quién pagará los impuestos de la reforma tributaria? Congresistas debaten

Este jueves, 25 de septiembre, los congresistas Mauricio Gómez del Partido Liberal y Aída Avella de la Unión Patriótica estuvieron en W Sin Carreta y debatieron la reforma tributaria planteada por el Gobierno Nacional.

¿Quién pagará los impuestos de la reforma tributaria?

De acuerdo con Gómez, esto afectará a la clase media de Colombia.

“Si un colombiano quiere tomar chocolate en la mañana tiene que pagar impuesto”, afirmó.

Por su parte, Avella aseguró que no se tocará a la clase media, puesto que “como dijo el presidente Petro, no se aumentará ni la gasolina ni el licor”

Escuche la entrevista completa:

