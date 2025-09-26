¿Quién pagará los impuestos de la reforma tributaria? Congresistas debaten

Actualidad

Los congresistas Mauricio Gómez y Aída Avella, debatieron el Presupuesto General y la reforma tributaria.

En las comisiones tercera y cuarta de la Cámara de Representantes será radicado el proyecto reforma tributaria.

Este jueves, 25 de septiembre, los congresistas Mauricio Gómez del Partido Liberal y Aída Avella de la Unión Patriótica estuvieron en W Sin Carreta y debatieron la reforma tributaria planteada por el Gobierno Nacional.

¿Quién pagará los impuestos de la reforma tributaria?

De acuerdo con Gómez, esto afectará a la clase media de Colombia.

“Si un colombiano quiere tomar chocolate en la mañana tiene que pagar impuesto”, afirmó.

Por su parte, Avella aseguró que no se tocará a la clase media, puesto que “como dijo el presidente Petro, no se aumentará ni la gasolina ni el licor”

