¿Quién pagará los impuestos de la reforma tributaria? Congresistas debaten
Los congresistas Mauricio Gómez y Aída Avella, debatieron el Presupuesto General y la reforma tributaria.
06:30
En las comisiones tercera y cuarta de la Cámara de Representantes será radicado el proyecto reforma tributaria.
Este jueves, 25 de septiembre, los congresistas Mauricio Gómez del Partido Liberal y Aída Avella de la Unión Patriótica estuvieron en W Sin Carreta y debatieron la reforma tributaria planteada por el Gobierno Nacional.
¿Quién pagará los impuestos de la reforma tributaria?
De acuerdo con Gómez, esto afectará a la clase media de Colombia.
“Si un colombiano quiere tomar chocolate en la mañana tiene que pagar impuesto”, afirmó.
Por su parte, Avella aseguró que no se tocará a la clase media, puesto que “como dijo el presidente Petro, no se aumentará ni la gasolina ni el licor”
Escuche la entrevista completa:
