Rescatan mono aullador que estaba en cautiverio en el occidente de Bogotá. Foto: Secretaría de Ambiente.

Bogotá

Las autoridades en Bogotá lograron rescatar a un mono aullador infantil que estaba en cautiverio en un conjunto residencial de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Lea también: Video | Así es el animal que corre sobre el agua: ¿Por qué puede hacerlo? Está en Colombia

Durante el operativo se identificó que el animal había sido traído de manera ilegal desde el departamento de La Guajira.

Las autoridades ambientales explicaron a la persona sobre la ilegalidad del hecho y las graves afectaciones que esto tiene para el bienestar de los animales y la biodiversidad.

“Este mono aullador ya está recibiendo toda la atención especializada del equipo profesional de Ambiente Bogotá en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Distrito, donde velaremos por su recuperación y eventual regreso a su hábitat natural”, dijo la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

Cabe recordar que, de acuerdo con los artículos 328 y 328A de la Ley 2111 de 2021, el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables tiene multas de entre 134 y 43.750 SMMLV (hasta $62.278.125.000) y penas de entre 60 y 135 meses.