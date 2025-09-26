Ricardo Lozano, nuevo presidente de la filial CAEM de la Cámara de Comercio de Bogotá

La Cámara de Comercio de Bogotá y su filial, la Corporación Ambiental Empresarial, nombraron a Ricardo Lozano como el nuevo presidente ejecutivo de la CAEM.

La Junta Directiva de la CAEM aceptó la designación propuesta por el presidente de Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, apoyo que, “refuerza el compromiso de la entidad con la promoción del desarrollo sostenible y la gestión ambiental empresarial en el país”.

Lozano ha ocupado cargos en el ministerio de Ambiente. Además, se desempeñó como Punto focal en Colombia para entidades como el IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático), la Organización Meteorológica Mundial, GEO (Grupo de Observación de la Tierra), y el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO.