Internacional

Una decena de países de la UE estima “prioritario” dotarse de un “muro antidrones”, según comisario

Este sistema deberá estar dotado de capacidades “de detección, rastreo e interceptación

Unión Europea, imagen de referencia. Foto: Getty Images

Unión Europea, imagen de referencia.

Varios países de la Unión Europea estiman que la implementación de un “muro antidrones” en el continente frente a la amenaza rusa es un asunto “prioritario”, afirmó el viernes 26 de septiembre, en Helsinki el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius.

Este sistema deberá estar dotado de capacidades “de detección, rastreo e interceptación”, señaló Kubilius desde la capital finlandesa, tras una reunión por videoconferencia con los ministros de diez países de la UE, entre ellos los países bálticos, Polonia, Finlandia y Dinamarca.

