¿Cuándo es el Fritanga Fest 2025 en Bogotá? Listado completo de participantes y su ubicación

La Alcaldía de Bogotá anunció que llevará a cabo la sexta edición de este festival gastronómico del 6 al 10 de agosto.

“Esta es una oportunidad para que todos los capitalinos y visitantes de la ciudad se conecten con nuestras raíces, valoren el trabajo de los cocineros tradicionales y disfruten de una Bogotá diversa, festiva y sabrosa”, señaló la subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización del Instituto para la Economía Social (IPES), María Andrea Solano.

Es clave tener en cuenta que este evento es de entrada gratuita a cada uno de los restaurantes participantes.

Listado completo de participantes del Fritanga Fest 2025 en Bogotá

Los establecimientos, restaurantes y piqueteaderos participantes de esta segunda edición del 2025, son:

Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio

Dirección: Carrera Sexta #24A-30 sur.

Restaurante Y Pescaderia Eventos Alby.

Restaurante Donde Fercho Y Flor.

Restaurante Y Piqueteadero Las Delicias De Maria.

Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto

Dirección: Carrera 24 #66 - 46

Restaurante Alcira.

La Pega Dorada.

Plaza Distrital de Mercado Doce de Octubre

Dirección: Carrera 51 #72-13

La Marrana Mona.

Piqueteadero Punto Clave.

Piqueteadero Doña Segunda

Plaza Distrital de Mercado El Carmen

Dirección: Diagonal 49 sur #29A-07.

Piqueteadero Maria C.

Plaza Distrital de Mercado Fontibón

Dirección: Carrera 103 #26 -71.

La Cocina De Leo.

Piqueteadero Y Restaurante Doña Miriam.

Banquete Chongo.

Plaza Distrital de Mercado Kennedy

Dirección: Calle 42 #78M-50 sur.

Piqueteadero La Pruebita.

Plaza Distrital de Mercado La Concordia

Dirección: Calle 12c # 1-40.

Recetas De La Abuela

Plaza Distrital de Mercado La Perseverancia

Dirección: Carrera Quinta #40-30 A.

Piqueteadero La Quinta.

Comidas Pili.

El Primo.

La Cucharita.

Plaza Distrital de Mercado Las Ferias

Dirección: Avenida carrera 70 #74-52

Restaurante Doña Inés.

Piqueteadero Donde Stella.

Fritangueria La Cafetona.

Plaza Distrital de Mercado Restrepo

Dirección: Carrera19 #19B-16 sur.

Piqueteadero La Esquina Del Sabor.

Piqueteadero La Negrita 2.

Plaza Distrital de Mercado Samper Mendoza

Dirección: Avenida Ferrocarril de Occidente #25-07 B.

Fritanga Chocontá

Plaza Distrital de Mercado Trinidad Galán

Dirección: Carrera 60 #5-00.

Restaurante Piqueteadero Mónica.

Mayis.

Punto Comercial Cuatro Vientos

Dirección: Carrera 26 Nº 19-57 Sur

El Pajaro Loco.

El Chavo Del Ocho.

Doña Chiqui #10.

Caldoparado Chavita # 3.

Dónde Nubia Puesto #1.

El Sol #5.

Mi Recuerdo #4

Plaza de Mercado Paloquemao

Dirección: Avenida Ciudad de Lima o calle 19 #25-04

Restaurante Luz.

Restaurante Pescadería El Sazón De Mamá “Donde Paola”.

¿Qué otros restaurantes fuera de las Plazas de Mercado están participando?