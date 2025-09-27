¿Cuándo es el Fritanga Fest 2025 en Bogotá? Listado completo de participantes y su ubicación
¿Quiere asistir al Fritanga Fest? Conozca todo lo que debe saber para que no se pierda este evento gastronómico en Bogotá.
La Alcaldía de Bogotá anunció que llevará a cabo la sexta edición de este festival gastronómico del 6 al 10 de agosto.
“Esta es una oportunidad para que todos los capitalinos y visitantes de la ciudad se conecten con nuestras raíces, valoren el trabajo de los cocineros tradicionales y disfruten de una Bogotá diversa, festiva y sabrosa”, señaló la subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización del Instituto para la Economía Social (IPES), María Andrea Solano.
Es clave tener en cuenta que este evento es de entrada gratuita a cada uno de los restaurantes participantes.
Listado completo de participantes del Fritanga Fest 2025 en Bogotá
Los establecimientos, restaurantes y piqueteaderos participantes de esta segunda edición del 2025, son:
Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio
Dirección: Carrera Sexta #24A-30 sur.
- Restaurante Y Pescaderia Eventos Alby.
- Restaurante Donde Fercho Y Flor.
- Restaurante Y Piqueteadero Las Delicias De Maria.
Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto
Dirección: Carrera 24 #66 - 46
- Restaurante Alcira.
- La Pega Dorada.
Plaza Distrital de Mercado Doce de Octubre
Dirección: Carrera 51 #72-13
- La Marrana Mona.
- Piqueteadero Punto Clave.
- Piqueteadero Doña Segunda
Plaza Distrital de Mercado El Carmen
Dirección: Diagonal 49 sur #29A-07.
- Piqueteadero Maria C.
Plaza Distrital de Mercado Fontibón
Dirección: Carrera 103 #26 -71.
- La Cocina De Leo.
- Piqueteadero Y Restaurante Doña Miriam.
- Banquete Chongo.
Plaza Distrital de Mercado Kennedy
Dirección: Calle 42 #78M-50 sur.
- Piqueteadero La Pruebita.
Plaza Distrital de Mercado La Concordia
Dirección: Calle 12c # 1-40.
- Recetas De La Abuela
Plaza Distrital de Mercado La Perseverancia
Dirección: Carrera Quinta #40-30 A.
- Piqueteadero La Quinta.
- Comidas Pili.
- El Primo.
- La Cucharita.
Plaza Distrital de Mercado Las Ferias
Dirección: Avenida carrera 70 #74-52
- Restaurante Doña Inés.
- Piqueteadero Donde Stella.
- Fritangueria La Cafetona.
Plaza Distrital de Mercado Restrepo
Dirección: Carrera19 #19B-16 sur.
- Piqueteadero La Esquina Del Sabor.
- Piqueteadero La Negrita 2.
Plaza Distrital de Mercado Samper Mendoza
Dirección: Avenida Ferrocarril de Occidente #25-07 B.
- Fritanga Chocontá
Plaza Distrital de Mercado Trinidad Galán
Dirección: Carrera 60 #5-00.
- Restaurante Piqueteadero Mónica.
- Mayis.
Punto Comercial Cuatro Vientos
Dirección: Carrera 26 Nº 19-57 Sur
- El Pajaro Loco.
- El Chavo Del Ocho.
- Doña Chiqui #10.
- Caldoparado Chavita # 3.
- Dónde Nubia Puesto #1.
- El Sol #5.
- Mi Recuerdo #4
Plaza de Mercado Paloquemao
Dirección: Avenida Ciudad de Lima o calle 19 #25-04
- Restaurante Luz.
- Restaurante Pescadería El Sazón De Mamá “Donde Paola”.
¿Qué otros restaurantes fuera de las Plazas de Mercado están participando?
- San Pernil: Avenida calle 3 #24-05
- Magolita Las Ojonas S.A.S: Carrera 27a #24-12.
- Restaurante Santo Piquete: Carrera 58 #91A-02.
- Varcino: Transversal 53 Bis #2B-26.
- De La Loma: Calle 30 #5-16.
- Sir Pig Criollo Bogotá: Carrera 51 #73-02
- Los Torres Horno Y Parrilla: Transversal 53 Bis # 2A-68
- Restaurante Y Piqueteadero Don Jorge: Avenida Ciudad de Villavicencio #78n-04.
- Hecho En Colombia La Marrana Mona: Carrera 19a #8-34.
- Hecho En Colombia La Marrana Mona: Calle 73 #50-49.
- Restaurante Santo Piquete: Carrera 58 #91A-02.
- Gallardo El Despechado: Avenida calle 85 #19-24.
- Restaurante Los Paisanos: Calle 7 #69-08.
- Piqueteadero Duque: Calle 73 #50-49.
- Carnivoros Parrilla: Carrera 19 #14A-34.
- Chorizos El Porco: Carrera 18 #51-78.
- Los Paisanos Parrilla Y Más: Calle Séptima #69-08
- Sabyi: Carrera 24 #82-59.
- Puerto Vallarta La Chicharronera: Carrera 37a #10-19.