¿Cuándo es el Fritanga Fest 2025 en Bogotá? Listado completo de participantes y su ubicación

¿Quiere asistir al Fritanga Fest? Conozca todo lo que debe saber para que no se pierda este evento gastronómico en Bogotá.

Fotos: Alcaldía de Bogotá

Divar Ortiz

La Alcaldía de Bogotá anunció que llevará a cabo la sexta edición de este festival gastronómico del 6 al 10 de agosto.

“Esta es una oportunidad para que todos los capitalinos y visitantes de la ciudad se conecten con nuestras raíces, valoren el trabajo de los cocineros tradicionales y disfruten de una Bogotá diversa, festiva y sabrosa”, señaló la subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización del Instituto para la Economía Social (IPES), María Andrea Solano.

Es clave tener en cuenta que este evento es de entrada gratuita a cada uno de los restaurantes participantes.

Listado completo de participantes del Fritanga Fest 2025 en Bogotá

Los establecimientos, restaurantes y piqueteaderos participantes de esta segunda edición del 2025, son:

Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio

Dirección: Carrera Sexta #24A-30 sur.

  • Restaurante Y Pescaderia Eventos Alby.
  • Restaurante Donde Fercho Y Flor.
  • Restaurante Y Piqueteadero Las Delicias De Maria.

Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto

Dirección: Carrera 24 #66 - 46

  • Restaurante Alcira.
  • La Pega Dorada.

Plaza Distrital de Mercado Doce de Octubre

Dirección: Carrera 51 #72-13

  • La Marrana Mona.
  • Piqueteadero Punto Clave.
  • Piqueteadero Doña Segunda

Plaza Distrital de Mercado El Carmen

Dirección: Diagonal 49 sur #29A-07.

  • Piqueteadero Maria C.

Plaza Distrital de Mercado Fontibón

Dirección: Carrera 103 #26 -71.

  • La Cocina De Leo.
  • Piqueteadero Y Restaurante Doña Miriam.
  • Banquete Chongo.

Plaza Distrital de Mercado Kennedy

Dirección: Calle 42 #78M-50 sur.

  • Piqueteadero La Pruebita.

Plaza Distrital de Mercado La Concordia

Dirección: Calle 12c # 1-40.

  • Recetas De La Abuela

Plaza Distrital de Mercado La Perseverancia

Dirección: Carrera Quinta #40-30 A.

  • Piqueteadero La Quinta.
  • Comidas Pili.
  • El Primo.
  • La Cucharita.

Plaza Distrital de Mercado Las Ferias

Dirección: Avenida carrera 70 #74-52

  • Restaurante Doña Inés.
  • Piqueteadero Donde Stella.
  • Fritangueria La Cafetona.

Plaza Distrital de Mercado Restrepo

Dirección: Carrera19 #19B-16 sur.

  • Piqueteadero La Esquina Del Sabor.
  • Piqueteadero La Negrita 2.

Plaza Distrital de Mercado Samper Mendoza

Dirección: Avenida Ferrocarril de Occidente #25-07 B.

  • Fritanga Chocontá

Plaza Distrital de Mercado Trinidad Galán

Dirección: Carrera 60 #5-00.

  • Restaurante Piqueteadero Mónica.
  • Mayis.

Punto Comercial Cuatro Vientos

Dirección: Carrera 26 Nº 19-57 Sur

  • El Pajaro Loco.
  • El Chavo Del Ocho.
  • Doña Chiqui #10.
  • Caldoparado Chavita # 3.
  • Dónde Nubia Puesto #1.
  • El Sol #5.
  • Mi Recuerdo #4

Plaza de Mercado Paloquemao

Dirección: Avenida Ciudad de Lima o calle 19 #25-04

  • Restaurante Luz.
  • Restaurante Pescadería El Sazón De Mamá “Donde Paola”.

¿Qué otros restaurantes fuera de las Plazas de Mercado están participando?

  • San Pernil: Avenida calle 3 #24-05
  • Magolita Las Ojonas S.A.S: Carrera 27a #24-12.
  • Restaurante Santo Piquete: Carrera 58 #91A-02.
  • Varcino: Transversal 53 Bis #2B-26.
  • De La Loma: Calle 30 #5-16.
  • Sir Pig Criollo Bogotá: Carrera 51 #73-02
  • Los Torres Horno Y Parrilla: Transversal 53 Bis # 2A-68
  • Restaurante Y Piqueteadero Don Jorge: Avenida Ciudad de Villavicencio #78n-04. 
  • Hecho En Colombia La Marrana Mona: Carrera 19a #8-34.
  • Hecho En Colombia La Marrana Mona: Calle 73 #50-49.
  • Restaurante Santo Piquete: Carrera 58 #91A-02.
  • Gallardo El Despechado: Avenida calle 85 #19-24.
  • Restaurante Los Paisanos: Calle 7 #69-08.
  • Piqueteadero Duque: Calle 73 #50-49.
  • Carnivoros Parrilla: Carrera 19 #14A-34.
  • Chorizos El Porco: Carrera 18 #51-78.
  • Los Paisanos Parrilla Y Más: Calle Séptima #69-08
  • Sabyi: Carrera 24 #82-59.
  • Puerto Vallarta La Chicharronera: Carrera 37a #10-19.

