Tres bares colombianos quedaron dentro del top de los mejores del mundo: está Bogotá y Medellín

El 24 de septiembre se conoció el nuevo top 100 de los mejores bares del mundo realizado por ‘The World 50 Best’, en el que destacó Colombia con tres establecimientos.

Este listado, patrocinado por Perrier, abarca 35 países del mundo. Actualmente, solo se dio a conocer el listado de 51 - 100.

De acuerdo con lo informado por ‘The World 50 Best’, el top completo se presentará el próximo 8 de octubre en Hong Kong.

Listado de 51 a 100: ‘The World 50 Best’

El puesto 51 se lo llevó ‘Angelita’ en Madrid, un bar de vino y salón de cocteles de doble espacio donde cuentan con más de 500 etiquetas y exhibiciones de brebajes de temporada.

Seguido a este, está la Licorería Limantour en México, Bar Cham en Seúl, Bar Mauro en México, Pompette en Toronto, Argo en Hong Kong y más.

Bares colombianos dentro de los mejores del mundo

La Sala de Laura

El primer lugar de Colombia está en el puesto 68 a nombre de ‘La Sala de Laura’, ubicado en Bogotá.

Este reconocido bar es liderado por Laura, hija de la chef Leonor Espinosa, en el que muestran la biodiversidad colombiana a través de su propia gama de destilados y cocteles, según menciona el ‘The World 50 Best’.

“ Desde 2021 abrimos las puertas para contar a Colombia y su biodiversidad a través de destilados, productos y sabores que nos identifican. Gracias a nuestro equipo, a los productores que nos inspiran y a cada persona que ha hecho de esta sala un lugar vivo. Este reconocimiento también es suyo”, se lee en el post del restaurante.

Mamba Negra

En el puesto 81 quedó Mamba Negra, de Medellín, ubicado en la Calle 2 #20-50.

Según ‘The World 50 Best’, este bar ofrece impresionantes vistas desde la terraza. Cuenta con una amplia carta de cocteles.

“Su menú se inspira en el catálogo clásico, con algunos giros divertidos reflejados en sus nombres, como el casi famoso giro Not So Famous y el Silent Words, que parece una última palabra”, describen.

Bar Carmen

Medellín también figuró en el puesto 100 a nivel mundial con ‘Bar Carmen.

Este es dirigido por el bartender Maycoll Tobón. Ofrecen un paquete combinado de cocina experimental y cocteles creativos.

"Este reconocimiento nos llena de orgullo y gratitud. Es un motivo para celebrar, agradecer y, sobre todo, reconocer el esfuerzo y la pasión de todo un equipo que, durante años, ha trabajado con dedicación“, escribe en su cuenta de Instagram.