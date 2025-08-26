Restaurante Don Jediondo entra a liquidación por millonarias deudas e incumplir acuerdos de pago

El restaurante ‘Don Jediondo, Sopitas y Parrilla’ se quebró y por eso la Superintendencia de Sociedades lo admitió en liquidación.

La empresa tiene 32 establecimientos en el país, cuenta con 183 trabajadores directos y deudas por $25.580 millones.

La compañía entró en reorganización desde 2022, pero la entidad de control aseguró que incumplió de manera reiterada las obligaciones pactadas, incluyendo pagos fiscales, de seguridad social y gastos de administración.

De hecho, en cinco sesiones de audiencia, la Supersociedades constató la persistencia del incumplimiento frente a obligaciones con entidades como Colpensiones, DIAN, Porvenir y Protección, así como el incremento de deudas relacionadas con el impuesto al consumo.

Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, afirmó que “agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización. Tanto esta Superintendencia como los acreedores involucrados sumaron esfuerzos para brindarle una oportunidad real de continuidad a la empresa”.

Sin embargo, señala que ante la imposibilidad de superar las circunstancias que comprometían su operación y cumplimiento, ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial, “con el propósito de salvaguardar el orden económico, proteger los activos disponibles y garantizar, dentro del marco legal, la atención prioritaria a los derechos de los acreedores”.