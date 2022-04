Don Jediondo debe pagar deudas pendientes para que lo admitan en reorganización: Supersociedades

Tras las protestas en uno de sus restaurantes ‘Don Jediondo’ se defendió diciendo que su empresa, que fue admitida en ley de reorganización, no ha pagado a los proveedores porque están a la espera de que la Superintendencia de Sociedades les diga en qué momento deben empezar a pagar.

“Los activos están, el dinero está, pero nosotros no podemos infringir la ley. Tenemos que esperar que el Gobierno nos diga en qué momento podemos pagar o nos autorice pagar”, dijo el humorista en Caracol Radio.

Pero lo que no mencionó el humorista es que no se ha podido confirmar el acuerdo de reorganización de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S, porque tiene deudas pendientes de aportes a seguridad social, descuentos a trabajadores y retenciones por más de 800 millones de pesos que no son parte del pasivo a reestructurar, “es decir, deudas causadas con posterioridad al inicio del proceso por más de 1.000 millones de pesos a cargo de la misma empresa y en favor de diferentes acreedores”, aseguró a W Radio la Supersociedades.

Por eso, la entidad aseguró que hasta que Don Jediondo no pague eso no se puede confirmar el acuerdo de reorganización para que empiece a pagar al resto de acreedores como proveedores, así como otras obligaciones, pues tiene un pasivo a reestructurar superior a los 14.000 millones de pesos colombianos.

“La confirmación del acuerdo de reorganización de la sociedad Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., depende del cumplimiento de las obligaciones antes enunciadas a cargo de la empresa, pues si ello no ocurre, el Juez del Concurso no podría confirmar el acuerdo de reorganización de conformidad con lo establecido en el enunciado artículo 32 de la Ley 1429 de 2010″, advirtió la entidad.