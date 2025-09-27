El show de Jimmy Kimmel volvió a emitirse en todo Estados Unidos tras fin del veto de Nexstar

La cadena estadounidense Nexstar se sumó a Sinclair y anunció que volverá a emitir el programa de Jimmy Kimmel en sus canales, poniendo fin al boicot contra uno de los programas más populares del país tras los comentarios del presentador sobre el activista ultraconservador Charlie Kirk.

“Hemos mantenido conversaciones con ejecutivos de The Walt Disney Company y valoramos su enfoque constructivo para abordar nuestras preocupaciones”, escribió en un comunicado la compañía en el que también reitera su compromiso con la protección de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Horas antes, Sinclair había anunciado el regreso del programa en sus canales tras haber hecho una evaluación de “comentarios muy valiosos de espectadores, anunciantes y líderes comunitarios que representan una amplia gama de perspectivas”, según expresa un comunicado a nombre del medio.

Ambas cadenas representan en su conjunto cerca del 25% de la audiencia televisiva de Estados Unidos, y supone un giro en la estrategia de la compañía, que enfrentaba fuertes críticas por haber cedido a presiones políticas en medio de un clima mediático cada vez más polarizado.

La suspensión indefinida del programa de Kimmel fue anunciada la semana pasada por ABC3, una cadena gestionada por Disney, apenas unas horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazara con tomar medidas contra el canal, incluyendo el retiro de sus credenciales, si no ‘castigaban’ al presentador estadounidense.

Disney retiró el programa del conductor del aire después de que los operadores Nexstar y Sinclair anunciaran que no lo emitirían en sus respectivos mercados debido a los comentarios del presentador sobre el asesinato de Kirk.

‘Jimmy Kimmel Live!’, retomó su programación este martes, pero tanto Nexstar como Sinclair mantuvieron su decisión de no transmitir el programa en sus respectivos canales. Aun así, su regreso congregó a más de 6,3 millones de espectadores, alcanzando la mayor audiencia de su historia.

